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Тереза Мэй поддержит заявку Великобритании и Ирландии на проведение ЧМ-2030

Правительство Великобритании готово поддержать совместную заявку с Ирландией на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"После чемпионата мира в России Футбольная ассоциация Англии совместно с федерациями Шотландии, Ирландии, Уэльса и Северной Ирландии изучает возможность подачи совместной заявки на право принять ЧМ-2030. Решение о том, претендовать ли на проведение мундиаля, должны принять футбольные федерации. Однако в случае если они пойдут по этому пути, то смогут рассчитывать на полную поддержку правительства", — приводит слова политика AFP.

"Газета.ру"
Сегодня, 11:07
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