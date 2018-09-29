Леонарду Жардим - о неудачах "Монако": мы решим эту проблему

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура чемпионата Франции от "Сент-Этьена" (0:2).В первых восьми турах чемпионата Франции монегаски одержали лишь одну победу, при этом трижды сыграв вничью и четыре раза уступив. В составе "Монако" несколько матчей провел российский полузащитник Александр Головин, однако не смог отметиться результативными действиями."У наших игроков нет уверенности, поэтому и не хватает эффективности. Необходимо продолжать работать, пытаться создавать моменты, играть и быть более эффективными. Мы решим эту задачу.Конечно, это трудный момент, потому что нужных результатов нет. Мы должны оставаться мотивированными, целенаправленными и еще больше работать", — цитирует португальского специалиста пресс-служба "Монако".