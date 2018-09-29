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Основатель Microsoft намерен купить у Абрамовича "Челси"

Один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен хочет приобрести клуб российского бизнесмена Романа Абрамовича "Челси".

Как отмечает The Sun, Аллен уже контактировал с представителем Абрамовича Пинхасом Захави.

В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев). За предыдущие 98 лет "Челси" завоевал только девять титулов: один чемпионский титул, выиграл один Кубок и два Суперкубка Англии, два Кубка лиги, а также два Кубка и один Суперкубок УЕФА.

"Газета.ру"
Теги: Челси Абрамович
Сегодня, 14:44
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№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:23) #
  • -1
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AdreiPeterbyrg,
Достижения Реала будет сложно.. А Челси переплюнуть немудрено...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AdreiPeterbyrg
интересно. Если Аллен купит Челси - какова будет стратегия развития?

Переплюнуть достижения Абрамовича будет сложно.

Переплюнут,покупают прежде всего для того,чтобы вытеснить Абрама из Англии,так же будет и с Монако
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: spiri (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
не думаю,что клуб сильно пострадает..
бизнес прежде всего!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:04) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: AdreiPeterbyrg
Переплюнуть достижения Абрамовича будет сложно.

Эт-да. Абрамович и начал гонку мешков на пустой поляне, а сейчас поляну арапы и азияты истоптали.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
интересно. Если Аллен купит Челси - какова будет стратегия развития?

Переплюнуть достижения Абрамовича будет сложно.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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