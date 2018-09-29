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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Основатель Microsoft намерен купить у Абрамовича "Челси"
Один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен хочет приобрести клуб российского бизнесмена Романа Абрамовича "Челси".
Как отмечает The Sun, Аллен уже контактировал с представителем Абрамовича Пинхасом Захави.
В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев). За предыдущие 98 лет "Челси" завоевал только девять титулов: один чемпионский титул, выиграл один Кубок и два Суперкубка Англии, два Кубка лиги, а также два Кубка и один Суперкубок УЕФА.
"Газета.ру"
Как отмечает The Sun, Аллен уже контактировал с представителем Абрамовича Пинхасом Захави.
В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев). За предыдущие 98 лет "Челси" завоевал только девять титулов: один чемпионский титул, выиграл один Кубок и два Суперкубка Англии, два Кубка лиги, а также два Кубка и один Суперкубок УЕФА.
"Газета.ру"
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