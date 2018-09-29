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Посол Германии в РФ: организаторы ЧЕ-2024 постараются сделать футбольный праздник

Организаторы чемпионата Европы 2024 года в Германии приложат все усилия, чтобы повторить успех проведения мирового первенства 2006 года. Об этом ТАСС сообщил посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

"Футбол - самый любимый вид спорта в Германии, поэтому решение исполкома УЕФА является огромной радостью для всей страны, ведь чемпионат Европы пройдет в Германии впервые с 1988 года. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать то же самое, что и в 2006 году, когда мы проводили чемпионат мира, который прошел под девизом "Увидеть весь мир в гостях у друзей". Приедут зрители не только из Европы, но и со всего мира, и организаторы постараются сделать все, чтобы этот турнир вновь, как и футбольный праздник 2006 года, стал настоящей летней сказкой.

Россия продемонстрировала в этом году на чемпионате мира, насколько великолепно все можно организовать, насколько радостно, гостеприимно и успешно можно провести такое крупное спортивное событие. Я уверен, что германские организаторы обменяются опытом со своими российскими партнерами и кое-чему научатся у них", - сказал Фрич.
Сегодня, 15:16
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