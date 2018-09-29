Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:10
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
11:31
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
08:27
Президент Хорватии: мне показалось, что Путин в финале ЧМ-2018 чуть больше болел за хорватов (2)
Президент Хорватии: мне показалось, что Путин в финале ЧМ-2018 чуть больше болел за хорватов (2)
Вчера, 23:50
Билет на гостевой матч против "Рубина" будет стоить для болельщиков "Крыльев Советов" 100 рублей
Билет на гостевой матч против "Рубина" будет стоить для болельщиков "Крыльев Советов" 100 рублей
Вчера, 23:45
Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины
Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины
Вчера, 23:00
Федор Чалов: как оценю шансы обыграть "Реал"? Верим в чудо (14)
Федор Чалов: как оценю шансы обыграть "Реал"? Верим в чудо (14)
Посол Германии в РФ: организаторы ЧЕ-2024 постараются сделать футбольный праздник
Организаторы чемпионата Европы 2024 года в Германии приложат все усилия, чтобы повторить успех проведения мирового первенства 2006 года. Об этом ТАСС сообщил посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.
"Футбол - самый любимый вид спорта в Германии, поэтому решение исполкома УЕФА является огромной радостью для всей страны, ведь чемпионат Европы пройдет в Германии впервые с 1988 года. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать то же самое, что и в 2006 году, когда мы проводили чемпионат мира, который прошел под девизом "Увидеть весь мир в гостях у друзей". Приедут зрители не только из Европы, но и со всего мира, и организаторы постараются сделать все, чтобы этот турнир вновь, как и футбольный праздник 2006 года, стал настоящей летней сказкой.
Россия продемонстрировала в этом году на чемпионате мира, насколько великолепно все можно организовать, насколько радостно, гостеприимно и успешно можно провести такое крупное спортивное событие. Я уверен, что германские организаторы обменяются опытом со своими российскими партнерами и кое-чему научатся у них", - сказал Фрич.
"Футбол - самый любимый вид спорта в Германии, поэтому решение исполкома УЕФА является огромной радостью для всей страны, ведь чемпионат Европы пройдет в Германии впервые с 1988 года. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать то же самое, что и в 2006 году, когда мы проводили чемпионат мира, который прошел под девизом "Увидеть весь мир в гостях у друзей". Приедут зрители не только из Европы, но и со всего мира, и организаторы постараются сделать все, чтобы этот турнир вновь, как и футбольный праздник 2006 года, стал настоящей летней сказкой.
Россия продемонстрировала в этом году на чемпионате мира, насколько великолепно все можно организовать, насколько радостно, гостеприимно и успешно можно провести такое крупное спортивное событие. Я уверен, что германские организаторы обменяются опытом со своими российскими партнерами и кое-чему научатся у них", - сказал Фрич.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.