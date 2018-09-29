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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Голевая передача Дениса Черышева помогла "Валенсии" победить "Реал Сосьедад" (видео)
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях одержала победу над "Реал Сосьедадом". Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев на 36-й минуте отдал голевой пас на Гамейро.
Чемпионат Испании
7 тур
"Реал Сосьедад" – "Валенсия" 0:1
Голы: Гамейро, 36
"Реал Сосьедад": Мойя, Сальдуа (Рамирес, 46), Родригеш, Элустондо, Навас, Ильяраменди, Субельдия, Мерино (Пардо, 16), Сурутуса, Оярсабаль (Орхильес, 76), Жозе
"Валенсия": Нето, Везу, Латорре, Паулиста, Дьякаби, Парехо, Солер, Кондогбиа (Коклен, 76), Черышев (Гуэдеш, 60), Батшуайи (Родриго, 68), Гамейро
Предупреждения: Латорре, 9, Черышев, 45+1, Субельдия, 63, Паулиста, 70, Элустондо, 80
Чемпионат Испании
7 тур
"Реал Сосьедад" – "Валенсия" 0:1
Голы: Гамейро, 36
"Реал Сосьедад": Мойя, Сальдуа (Рамирес, 46), Родригеш, Элустондо, Навас, Ильяраменди, Субельдия, Мерино (Пардо, 16), Сурутуса, Оярсабаль (Орхильес, 76), Жозе
"Валенсия": Нето, Везу, Латорре, Паулиста, Дьякаби, Парехо, Солер, Кондогбиа (Коклен, 76), Черышев (Гуэдеш, 60), Батшуайи (Родриго, 68), Гамейро
Предупреждения: Латорре, 9, Черышев, 45+1, Субельдия, 63, Паулиста, 70, Элустондо, 80
Шикарный пас Черышева на Гамейро ? pic.twitter.com/o0BZSntUux— Руслан Абушкин (@abushkin) September 29, 2018
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