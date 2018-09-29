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"Моуринью аут?" - "Манчестер Юнайтед" терпит третье поражение за 7 туров

"Манчестер Юнайтед" в 7 туре АПЛ потерпел поражение .

Команду Жозе Моуринью уверенно обыграл "Вест Хэм".


Чемпионат Англии

7 тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 5 Фелипе Андерсон, 2:0 – 43, автогол Линделеф, 2:1 – 71 Рэшфорд, 3:1 – 74 Арнаутович.

"Вест Хэм" – Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета.

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рэшфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), Лукаку.

Предупреждение: Янг (78).
Теги: Манчестер Юнайтед Вест Хэм
Сегодня, 16:30
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:32) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Манчестер юнайтед - терпила!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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