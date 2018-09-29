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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Моуринью аут?" - "Манчестер Юнайтед" терпит третье поражение за 7 туров
"Манчестер Юнайтед" в 7 туре АПЛ потерпел поражение .
Команду Жозе Моуринью уверенно обыграл "Вест Хэм".
Чемпионат Англии
7 тур
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 5 Фелипе Андерсон, 2:0 – 43, автогол Линделеф, 2:1 – 71 Рэшфорд, 3:1 – 74 Арнаутович.
"Вест Хэм" – Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета.
"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рэшфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), Лукаку.
Предупреждение: Янг (78).
Команду Жозе Моуринью уверенно обыграл "Вест Хэм".
Чемпионат Англии
7 тур
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 5 Фелипе Андерсон, 2:0 – 43, автогол Линделеф, 2:1 – 71 Рэшфорд, 3:1 – 74 Арнаутович.
"Вест Хэм" – Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета.
"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рэшфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), Лукаку.
Предупреждение: Янг (78).
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