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Элегантный гол пяткой из римского дерби (видео)

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини открыл счет в дерби против "Лацио" (1:0).

Во время неразберихи в штрафной соперника он поразил ворота ударом пяткой.

Теги: Лацио Рома
Сегодня, 17:19
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