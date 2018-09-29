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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Элегантный гол пяткой из римского дерби (видео)
Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини открыл счет в дерби против "Лацио" (1:0).
Во время неразберихи в штрафной соперника он поразил ворота ударом пяткой.
Во время неразберихи в штрафной соперника он поразил ворота ударом пяткой.
??Calcio ??— Samuel Davies (@SD_lequipe) September 29, 2018
(45') Roma 1-0 Lazio
But de Pellegrini #RomaLaziopic.twitter.com/7yuJ4CEmJk
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