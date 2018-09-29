Новости партнеров

"Рома" уверенно обыгрывает "Лацио" в жестком римском дерби

"Рома" одержала уверенную победу в горячем римском дерби против "Лацио".

Чемпионат Италии

7-й тур

"Рома" – "Лацио" 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 45 Пеллегрини, 1:1 – 67 Иммобиле, 2:1 – 71 Коларов, 3:1 – 86 Фасио.

"Рома" – Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Флоренци, Нзонзи, де Росси (Кристанте, 74), Эль-Шаарави, Пасторе (Пеллегрини, 37), Коларов, Джеко.

"Лацио" – Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич (Кайседо, 82), Луис Альберто (Корреа, 53), Пароло (Бадель, 54), Лейва, Иммобиле.

Предупреждения: Ольсен (55), Джеко (62), Пеллегрини (66), Бадель (70).
Теги: Рома Лацио
Сегодня, 17:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Баштуш уже не играет в основе Лацио?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.