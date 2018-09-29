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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Рома" уверенно обыгрывает "Лацио" в жестком римском дерби
"Рома" одержала уверенную победу в горячем римском дерби против "Лацио".
Чемпионат Италии
7-й тур
"Рома" – "Лацио" 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 45 Пеллегрини, 1:1 – 67 Иммобиле, 2:1 – 71 Коларов, 3:1 – 86 Фасио.
"Рома" – Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Флоренци, Нзонзи, де Росси (Кристанте, 74), Эль-Шаарави, Пасторе (Пеллегрини, 37), Коларов, Джеко.
"Лацио" – Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич (Кайседо, 82), Луис Альберто (Корреа, 53), Пароло (Бадель, 54), Лейва, Иммобиле.
Предупреждения: Ольсен (55), Джеко (62), Пеллегрини (66), Бадель (70).
Чемпионат Италии
7-й тур
"Рома" – "Лацио" 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 45 Пеллегрини, 1:1 – 67 Иммобиле, 2:1 – 71 Коларов, 3:1 – 86 Фасио.
"Рома" – Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Флоренци, Нзонзи, де Росси (Кристанте, 74), Эль-Шаарави, Пасторе (Пеллегрини, 37), Коларов, Джеко.
"Лацио" – Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич (Кайседо, 82), Луис Альберто (Корреа, 53), Пароло (Бадель, 54), Лейва, Иммобиле.
Предупреждения: Ольсен (55), Джеко (62), Пеллегрини (66), Бадель (70).
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