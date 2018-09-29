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"Бенфика" продлила контракт с молодым воспитанником ЦСКА

Воспитанник ЦСКА и голкипер "Бенфики-Б" Иван Злобин продлил контракт с португальской командой.

Срок нового соглашения 21-летнего российского вратаря с клубом составит 6 лет

Злобин регулярно выступает в составе "Бенфики-Б", однако не провёл ни одного матча в составе основной команды. Российский голкипер играет в португальском клубе с 2016 года.

SL Benfica
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 18:13
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№1 Написал: Batman (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ванька молодец, тихой сапой закрепился. Головин отвлёк внимание свиноухих)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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