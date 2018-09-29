Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал очередное поражение манкунианцев в матче 7-го тура чемпионата Англии от "Вест Хэм Юнайтед" (1:3)."Сегодня я не увидел от футболистов "МЮ" двух или трёх подряд успешных передач. Игра команды - это просто преступление. Не увидел, чтобы игроки работали на поле достаточно усердно, чтобы показать тренеру, что заслуженно появляются в составе команды.Теперь "Манчестер Юнайтед" нуждается в принятии больших решений. Пора что-то делать", — сказал Фердинанд.