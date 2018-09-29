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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:06
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
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18:36
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
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Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
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Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
"Барселона" спаслась от поражения в матче против "Атлетика"
"Барселона" в 7-ом туре Ла лиги сыграла вничью с "Атлетиком".
Чемпионат Испании
7-й тур
Барселона – Атлетик 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 41 Де Маркос, 1:1 – 84 Мунир.
"Барселона" – тер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто (Бускетс, 51), Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Мунир, 80), Видаль (Месси, 55), Нелсон Семеду, Суарес.
"Атлетик" – Мендибиль, Мартинес (Ноласкоайн, 23), Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 67), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия, Де Маркос, Иньяки Уильямс (Адурис, 79).
Предупреждения: Йерай Альварес (48), Ракитич (78), Бускетс (89), Дани Гарсия (90), Ноласкоайн (90), Месси (90).
Чемпионат Испании
7-й тур
Барселона – Атлетик 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 41 Де Маркос, 1:1 – 84 Мунир.
"Барселона" – тер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто (Бускетс, 51), Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Мунир, 80), Видаль (Месси, 55), Нелсон Семеду, Суарес.
"Атлетик" – Мендибиль, Мартинес (Ноласкоайн, 23), Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 67), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия, Де Маркос, Иньяки Уильямс (Адурис, 79).
Предупреждения: Йерай Альварес (48), Ракитич (78), Бускетс (89), Дани Гарсия (90), Ноласкоайн (90), Месси (90).
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