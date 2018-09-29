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"Барселона" спаслась от поражения в матче против "Атлетика"

"Барселона" в 7-ом туре Ла лиги сыграла вничью с "Атлетиком".

Чемпионат Испании

7-й тур

Барселона – Атлетик 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 41 Де Маркос, 1:1 – 84 Мунир.

"Барселона" – тер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто (Бускетс, 51), Коутиньо, Ракитич, Дембеле (Мунир, 80), Видаль (Месси, 55), Нелсон Семеду, Суарес.

"Атлетик" – Мендибиль, Мартинес (Ноласкоайн, 23), Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 67), Дани Гарсия, Сусаета, Рауль Гарсия, Де Маркос, Иньяки Уильямс (Адурис, 79).

Предупреждения: Йерай Альварес (48), Ракитич (78), Бускетс (89), Дани Гарсия (90), Ноласкоайн (90), Месси (90).
Теги: Барселона Атлетик
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