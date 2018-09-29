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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стали известны составы "Реала" и "Атлетико" на мадридское дерби
"Реал" и "Атлетико" объявили составы на предстоящий матч 7-го тура Примеры.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Асенсио.
Запасные: Навас, Мариано, Васкес, Льоренте, Регилон, Сьос, Винисиус.
"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Сауль, Родриго, Лемар, Коке, Гризманн, Диего Коста.
Запасные: Адан, Ариас, Эрнандес, Томас, Витоло, Калинич, Корреа.
Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Асенсио.
Запасные: Навас, Мариано, Васкес, Льоренте, Регилон, Сьос, Винисиус.
"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Сауль, Родриго, Лемар, Коке, Гризманн, Диего Коста.
Запасные: Адан, Ариас, Эрнандес, Томас, Витоло, Калинич, Корреа.
Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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