Стали известны составы "Реала" и "Атлетико" на мадридское дерби

"Реал" и "Атлетико" объявили составы на предстоящий матч 7-го тура Примеры.Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Асенсио.Навас, Мариано, Васкес, Льоренте, Регилон, Сьос, Винисиус.Облак, Годин, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Сауль, Родриго, Лемар, Коке, Гризманн, Диего Коста.Адан, Ариас, Эрнандес, Томас, Витоло, Калинич, Корреа.Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.