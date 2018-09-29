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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Челси" - "Ливерпуль": гол Старриджа на 89 минуте спас гостей от поражения
Лондонский "Челси" не смог удержать победу в матче 7-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:1).
Чемпионат Англии
7 тур
"Челси" – "Ливерпуль" 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 25 Азар, 1:1 – 89 Старридж.
"Челси" – Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Виллиан (Мозес, 73), Ковачич (Баркли, 81), Азар, Жиру (Мората, 65).
"Ливерпуль" – Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, Хендерсон (Кейта, 78), Вейналдум, Милнер (Старридж, 86), Мане, Салах (Шакири, 66), Фирмино.
Предупреждения: Мане (39), Милнер (77).
Чемпионат Англии
7 тур
"Челси" – "Ливерпуль" 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 25 Азар, 1:1 – 89 Старридж.
"Челси" – Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Виллиан (Мозес, 73), Ковачич (Баркли, 81), Азар, Жиру (Мората, 65).
"Ливерпуль" – Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, Хендерсон (Кейта, 78), Вейналдум, Милнер (Старридж, 86), Мане, Салах (Шакири, 66), Фирмино.
Предупреждения: Мане (39), Милнер (77).
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