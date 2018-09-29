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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Первый в истории футбола автогол с аута из немецкой бундеслиги (видео)
В чемпионате Германии был забит, возможно, самый нелепый автогол в истории.
"Штутгарт" принимал "Вердер" и сумел выиграть (2:1). Единственный гол хозяева пропустили с аута.
Защитник"«Штутгарта" Соса вбросил мяч из-за боковой линии вратарю Рону-Роберту Цилеру, но голкипер этого не ожидал. Взятие ворот не было бы засчитано, но немец коснулся мяча, который в итоге пересек линию.
Пропущенный гол стал для Цилера 10-м в 6 матчах чемпионата Германии.
"Штутгарт" принимал "Вердер" и сумел выиграть (2:1). Единственный гол хозяева пропустили с аута.
Защитник"«Штутгарта" Соса вбросил мяч из-за боковой линии вратарю Рону-Роберту Цилеру, но голкипер этого не ожидал. Взятие ворот не было бы засчитано, но немец коснулся мяча, который в итоге пересек линию.
Ridiculous own goal in the Stuttgart Bremen game, but surely VAR should've ruled it out? Former Leicester keeper Zieler never touched it! #VfBSVW pic.twitter.com/Bwlc0K4x9y— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) September 29, 2018
Пропущенный гол стал для Цилера 10-м в 6 матчах чемпионата Германии.
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