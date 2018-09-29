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Первый в истории футбола автогол с аута из немецкой бундеслиги (видео)

В чемпионате Германии был забит, возможно, самый нелепый автогол в истории.

"Штутгарт" принимал "Вердер" и сумел выиграть (2:1). Единственный гол хозяева пропустили с аута.

Защитник"«Штутгарта" Соса вбросил мяч из-за боковой линии вратарю Рону-Роберту Цилеру, но голкипер этого не ожидал. Взятие ворот не было бы засчитано, но немец коснулся мяча, который в итоге пересек линию.



Пропущенный гол стал для Цилера 10-м в 6 матчах чемпионата Германии.
Теги: Штутгарт Вердер
Сегодня, 21:50
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№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Футбольные правила нужно знать
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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