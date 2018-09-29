Первый в истории футбола автогол с аута из немецкой бундеслиги (видео)

Ridiculous own goal in the Stuttgart Bremen game, but surely VAR should've ruled it out? Former Leicester keeper Zieler never touched it! #VfBSVW pic.twitter.com/Bwlc0K4x9y — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) September 29, 2018

В чемпионате Германии был забит, возможно, самый нелепый автогол в истории."Штутгарт" принимал "Вердер" и сумел выиграть (2:1). Единственный гол хозяева пропустили с аута.Защитник"«Штутгарта" Соса вбросил мяч из-за боковой линии вратарю Рону-Роберту Цилеру, но голкипер этого не ожидал. Взятие ворот не было бы засчитано, но немец коснулся мяча, который в итоге пересек линию.Пропущенный гол стал для Цилера 10-м в 6 матчах чемпионата Германии.