"Похоронный" удар Старриджа выручает "Ливерпуль"

Встреча двух гениев атакующего футбола - Юргена Клоппа и Маурицио Сарри завершилась вничью 1:1. Печальный Хендерсон, умничка Алиссон и топовый Давид Луиз - в разборе Александра Симбирского.Понятно, что через Жоржиньо в "Челси" строится практически все, но "Ливерпуль" так сильно ожидал передач на бразильского итальянца, что совсем забыл про давление на защитников "синих", через которых хозяева и строили свои выходы в атаку (в том числе и с помощью лонгболлов). Выделялся Давид Луиз, на счету которого должен был быть ассист, но Виллиан решил, что ударить прямо в Алиссона будет как-то интереснее чем просто выкатить на пустые ворота набегающему Оливье Жиру. После перерыва Клопп слегка перестроил структуру прессинга, но все равно у "Челси" появлялись моменты. Это говорит о том, что при Сарри "Челси" играет очень вариативно и в билд-апе задействованы все игроки."Челси" регулярно ловил "Ливерпуль" на позиционных ошибках Хендерсона - выманивал полузащитника на себя, заполнял за ним зоны с помощью Азара и Виллиана и кромсал оборону команды Клоппа. Более того, Хендерсон вновь врубил режим "английского Пирло" и отметился пачкой отвратительных передач, которые, по идее, должны были обострять игру, но по факту получались обрезы. Ничего не напоминает? Один такой гений центра поля из "Спартака" уже катает за молодежную команду. Также Хендерсон вообще не умеет двигать мяч вперед на скорости - Кейта в этом плане просто космос на фоне Джордана.С 2009 по 2013 год Даниэль Старридж играл за "Челси", так что в очередной раз сработало правило "бывших". Что касается самой игры форварда - Старридж на старте сезона показывает свой лучший футбол со времен Роджерса, но такого сумасшедшего удара не ожидал даже Канте, который по каким-то причинам решил не накрывать бьющего. В итоге получился один из лучших голов чемпионата, который обязательно войдет в подборку самых сочных дальних ударов сезона.На счету бразильца два спасения после выходов 1 на 1, второй был вообще самым убойным - у Алиссона не дрогнули нервы в момент, когда Азар как оголтелый бежал забивать еще один гол. Но голкипер справился с ударом, и это, скорее всего, стало ключевым моментом матча - с 0:2 "Ливерпуль" вряд ли бы отыгрался. Также стоит отметить Джеймса Милнера, который выдал сумасшедший объем работы.2 игры против "Ливерпуля" на этой неделе четко показали, почему у Фабрегаса при Сарри нет шансов заиграть в основе. Он хуже Жоржиньо и Канте в оборонительной игре и в прессинге (эти умения у Сеска отсутствуют как класс), обновленному сарриболовскому французу Фабрегас уступает еще и в движении + хуже Ковачича двигает мяч на дриблинге. Ну и в нынешнем состоянии испанец потерял умение быстро принимать решения и стабильно погибает под давлением. Именно из-за этого началась голевая атака "Ливерпуля" в матче Кубка Лиги. В сегодняшней игре Жоржиньо показал, насколько для "Челси" важно то, что в игре под прессингом он - один из лучших в мире: под давлением Фирмино обыгрался с Ковачичем и отдал предголевой пас. Дальше Азару надо было только не промахнуться.В целом, результат получился по игре - без гола Старриджа все бы начали говорить, что Сарри отскочил, так как у "Ливерпуля" были просто убойные моменты (два выноса практически с ленточки ворот от Рюдигера и Давида Луиза + промах Шакири), но Даниэль своим фантастическим голом восстановил справедливость. "Челси" прекрасно двигает мяч, но очень плохо обороняется, у Сарри еще очень много работы, но потенциал у этой банды бешеный.