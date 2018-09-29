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Гендиректор "Ювентуса" покинет клуб после 8 лет работы

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта объявил об уходе из клуба.

"Это был запоминающийся забег длинною в восемь лет. "Юве" навсегда останется в моем сердце.

Хочу объявить об этом сейчас, потому что в понедельник опубликуют список директоров, и моего имени в нем не будет.

Думаю, будет правильно рассказать об этом сейчас, пока никто не придумал другую версию. Руководство решило произвести серьезную перестройку", - сказал Маротта.

При Маротте "Ювентус" выиграл семь чемпионских титулов, четыре Кубка Италии, три итальянских Суперкубка и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Football Italia
Теги: Ювентус Маротта
Сегодня, 23:11
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