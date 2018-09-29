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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрген Клопп: после матча мы танцевали в раздевалке
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Челси" (1:1) в матче 7-го тура АПЛ.
"Мы допустили всего одну ошибку, и их игрок воспользовался ей. Игра получилась очень интенсивной, парни хорошо справились. Подводя итог матча с "Челси", я могу спокойно жить с этим, здесь всегда трудно играть.
Гол Старриджа это фантастика. Все в раздевалке танцевали. Он пережил трудные времена, но теперь у него прекрасное время", - сказал немец.
BBC
"Мы допустили всего одну ошибку, и их игрок воспользовался ей. Игра получилась очень интенсивной, парни хорошо справились. Подводя итог матча с "Челси", я могу спокойно жить с этим, здесь всегда трудно играть.
Гол Старриджа это фантастика. Все в раздевалке танцевали. Он пережил трудные времена, но теперь у него прекрасное время", - сказал немец.
BBC
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