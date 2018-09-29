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Юрген Клопп: после матча мы танцевали в раздевалке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Челси" (1:1) в матче 7-го тура АПЛ.

"Мы допустили всего одну ошибку, и их игрок воспользовался ей. Игра получилась очень интенсивной, парни хорошо справились. Подводя итог матча с "Челси", я могу спокойно жить с этим, здесь всегда трудно играть.

Гол Старриджа это фантастика. Все в раздевалке танцевали. Он пережил трудные времена, но теперь у него прекрасное время", - сказал немец.

BBC
Теги: Ливерпуль Челси Старридж Клопп
Сегодня, 23:26
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