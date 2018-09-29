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"Реал" - "Атлетико": Бэйл покинул поле досрочно. Он может пропустить матч "Реала" с ЦСКА

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл из-за травмы не смог доиграть матч 7-го тура испанской Примеры с "Атлетико".

Валлийский футболист начал игру с первых минут, но был заменён сразу после перерыва. По данным издания Marca, у Бэйла травма мышцы бедра. Весьма вероятно, что Бэйл пропустит грядущий матч с ЦСКА в Лиге чемпионов.

"Королевский клуб" 2 октября встретится с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вчера, 23:37
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№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:13) #
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Цитата: Batman
После греко-чеченско-австрийского позорища мог бы и помолчать, лайкнутый

А ливерпульский кОшмар, сэр?


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№14 Написал: Batman (Сегодня, 01:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Не соскакивай с темы. По факту ваш ниггер на десятку дешевле ушел, а кто Там кого-то обыграл разок нам уже неважно. Севилью и мы и вы когда-то драли)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: Quincy (Сегодня, 01:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Почему

Потому Севилья сильнее Монако,играла в четвертьфинале ЛЧ и вынесла Реал недавно,а Монако на дне обитает и разваливается на глазах sweat_smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: Batman (Сегодня, 01:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Почему ваш говноКвинси дешевле Головина продан был? wink

Quincy,
А хоккей любишь? Там мы вас 12 раз подряд оттарабанили scream
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 01:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
В баскетбол Реал Мадрид мы периодически чпокаем)

а в лапту?))
Цитата: Batman
а вас вообще нет в баскете)))


не особо люблю баскетбол,но иногда можно посмотреть как условный Панатинайкос тарабанит коников))

Цитата: Batman
После греко-чеченско-австрийского позорища мог бы и помолчать, лайкнутый

ты забыл как в том году вас натянул терег в домашней игре?!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: Batman (Сегодня, 00:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
В баскетбол Реал Мадрид мы периодически чпокаем) а вас вообще нет в баскете)))

Quincy,
После греко-чеченско-австрийского позорища мог бы и помолчать, лайкнутый laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: Quincy (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Quincy,
Зато венский Рапид спартак чпокает исправно аж с 1966 года laughing

Ты про успехи с Реалом расскажи,а не сравнивай ЛЧ и говночашку,вас Спартак чпокал зато по 6:0,а уж от всяких Мольде и Плесени не сосчитать конечпоков laughing
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: Batman (Сегодня, 00:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Зато венский Рапид спартак чпокает исправно аж с 1966 года laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
anonymous,
Мы с ними вничью и с Роналду играли. Как раз в Лужниках)

Но ни разу не выигрывали у Реала,а ничья она и есть ничья)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Batman (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
anonymous,
Мы с ними вничью и с Роналду играли. Как раз в Лужниках)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
smile
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бэйл, Иско, Марсело...
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: plast Спб (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (2)

опять сломался? и вот на него перес делает ставку?
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№2 Написал: honey (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
что-то много игроков перед игрой вылетает
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (3)

по играм Реала без Роналду у ЦСКА есть шанс минимум на ничью
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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