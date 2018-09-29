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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Реал" - "Атлетико": Бэйл покинул поле досрочно. Он может пропустить матч "Реала" с ЦСКА
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл из-за травмы не смог доиграть матч 7-го тура испанской Примеры с "Атлетико".
Валлийский футболист начал игру с первых минут, но был заменён сразу после перерыва. По данным издания Marca, у Бэйла травма мышцы бедра. Весьма вероятно, что Бэйл пропустит грядущий матч с ЦСКА в Лиге чемпионов.
"Королевский клуб" 2 октября встретится с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Валлийский футболист начал игру с первых минут, но был заменён сразу после перерыва. По данным издания Marca, у Бэйла травма мышцы бедра. Весьма вероятно, что Бэйл пропустит грядущий матч с ЦСКА в Лиге чемпионов.
"Королевский клуб" 2 октября встретится с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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