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"Реал" и "Атлетико" не забили голов в мадридском дерби

В 7-м туре Ла лиги в мадридском дерби "Реал" и "Атлетико" не отметились забитыми голами (0:0).

Чемпионат Испании

7 тур

"Реал Мадрид" – "Атлетико" 0:0 (0:0)

"Реал Мадрид" – Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 82), Каземиро, Асенсио, Кроос, Бэйл (Сьос, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 88).

"Атлетико" – Облак, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Коке, Родри Эрнандес (Калинич, 85), Сауль, Лемар (Корреа, 60), Диего Коста (Парти, 69), Гризманн.

Предупреждения: Карвахаль (30), Хуанфран (48), Лемар (59), Рамос (61), Коке (70), Начо (90), Корреа (90).
Теги: Реал Атлетико
Вчера, 23:40
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