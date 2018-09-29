"Реал" и "Атлетико" не забили голов в мадридском дерби

В 7-м туре Ла лиги в мадридском дерби "Реал" и "Атлетико" не отметились забитыми голами (0:0).– Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 82), Каземиро, Асенсио, Кроос, Бэйл (Сьос, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 88).– Облак, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Коке, Родри Эрнандес (Калинич, 85), Сауль, Лемар (Корреа, 60), Диего Коста (Парти, 69), Гризманн.Предупреждения: Карвахаль (30), Хуанфран (48), Лемар (59), Рамос (61), Коке (70), Начо (90), Корреа (90).