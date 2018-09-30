"Манчестер Юнайтед" не ведет переговоры с Зиданом

"Манчестер Юнайтед" опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с французским специалистом Зинедином Зиданом, сообщает The Telegraph.В клубе назвали информацию об интересе к бывшему тренеру "Реала" вздором.По данным издания, в "МЮ" лишь обсудили, может ли команда выйти из кризиса под руководством Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" уступили "Вест Хэму" (1:3) в чемпионате Англии. Команда, напомним, занимает десятое место.