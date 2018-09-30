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"Манчестер Юнайтед" не ведет переговоры с Зиданом

"Манчестер Юнайтед" опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с французским специалистом Зинедином Зиданом, сообщает The Telegraph.

В клубе назвали информацию об интересе к бывшему тренеру "Реала" вздором.

По данным издания, в "МЮ" лишь обсудили, может ли команда выйти из кризиса под руководством Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" уступили "Вест Хэму" (1:3) в чемпионате Англии. Команда, напомним, занимает десятое место.
Теги: Зидан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:24
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