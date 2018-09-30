Маурицио Сарри: чувствую, что мы способны догнать "Ливерпуль"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (1:1) в 7-ом туре чемпионата Англии."Матч был прекрасным. Я доволен выступлением команды. Разочаровали меня только несколько последних минут, но ничья - справедливый результат. Азар может забить 40 голов. Я тоже так думаю. Он отличный игрок и отличный человек. Может быть, "Ливерпуль" на шаг впереди нас. Но я чувствую, что мы способны их догнать", - цитирует Сарри ВВС.