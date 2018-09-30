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Маурицио Сарри: чувствую, что мы способны догнать "Ливерпуль"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (1:1) в 7-ом туре чемпионата Англии.

"Матч был прекрасным. Я доволен выступлением команды. Разочаровали меня только несколько последних минут, но ничья - справедливый результат. Азар может забить 40 голов. Я тоже так думаю. Он отличный игрок и отличный человек. Может быть, "Ливерпуль" на шаг впереди нас. Но я чувствую, что мы способны их догнать", - цитирует Сарри ВВС.
Теги: Сарри Ливерпуль Челси
Сегодня, 09:47
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№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще и везение необходимо!!

Везение?! да если бы не везение Челси после первого тайма уже 2 мяча должны были гореть!!! Забили классно никто не спорит но потом просто стали защищать результат...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
по игре,пожалуй,да..еще и везение необходимо!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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