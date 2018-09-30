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"Реал" впервые за 7 лет не может забить в двух матчах чемпионата Испании

"Реал" в 7-м туре чемпионата Испании сыграл вничью с "Атлетико" - 0:0.

Команда во второй раз подряд не смогла поразить ворота соперника. В предыдущем туре "сливочные" уступили "Севилье" (0:3). Такое произошло с "Реалом" впервые за 7 лет.
Теги: Реал
Сегодня, 11:05
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