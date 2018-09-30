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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Маурицио Сарри: уверен, Азар способен забить 40 голов за сезон
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри не видит зависимости лондонской команды от полузащитника синих Эдена Азара.
"Я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон. На данный момент ему осталось 33 мяча. Он делает все, чтобы воплотить мои прогнозы в жизнь.
Уверен, в конце сезона у нас будет 4 или 5 игроков, забивших более 10 мячей, поэтому абсолютной зависимости от Азара нет. Я думаю, что Педро, у которого уже 3 мяча на счету, а также Виллиан и Мората, способны покорить эту планку", — приводит слова Сарри официальный сайт "Челси".
"Газета.ру"
"Я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон. На данный момент ему осталось 33 мяча. Он делает все, чтобы воплотить мои прогнозы в жизнь.
Уверен, в конце сезона у нас будет 4 или 5 игроков, забивших более 10 мячей, поэтому абсолютной зависимости от Азара нет. Я думаю, что Педро, у которого уже 3 мяча на счету, а также Виллиан и Мората, способны покорить эту планку", — приводит слова Сарри официальный сайт "Челси".
"Газета.ру"
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