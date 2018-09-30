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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ворскла" выиграла у "Десны"
Чемпионат Украины
10 тур
"Десна" – "Ворскла" 0:2
Гол: Кулач, 4, Шарпар, 62
"Десна": Паст, Гитченко, Люлька, Имереков, Фаворов, Картушов, Волков (Старенький, 69), Огиря, Фаворов (Ковпак, 79), Хлебас (Ермаков, 46), Филиппов
"Ворскла": Шуст, Чеснаков, Даллку, Артур, Ребенок, Пердута, Кравченко, Шарпар, Карека, Сергийчук (Одарюк, 58), Кулач (Хабелок, 87)
Предупреждения: Чеснаков, 28
10 тур
"Десна" – "Ворскла" 0:2
Гол: Кулач, 4, Шарпар, 62
"Десна": Паст, Гитченко, Люлька, Имереков, Фаворов, Картушов, Волков (Старенький, 69), Огиря, Фаворов (Ковпак, 79), Хлебас (Ермаков, 46), Филиппов
"Ворскла": Шуст, Чеснаков, Даллку, Артур, Ребенок, Пердута, Кравченко, Шарпар, Карека, Сергийчук (Одарюк, 58), Кулач (Хабелок, 87)
Предупреждения: Чеснаков, 28
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