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"Ворскла" выиграла у "Десны"

Чемпионат Украины

10 тур

"Десна" – "Ворскла" 0:2

Гол: Кулач, 4, Шарпар, 62

"Десна": Паст, Гитченко, Люлька, Имереков, Фаворов, Картушов, Волков (Старенький, 69), Огиря, Фаворов (Ковпак, 79), Хлебас (Ермаков, 46), Филиппов

"Ворскла": Шуст, Чеснаков, Даллку, Артур, Ребенок, Пердута, Кравченко, Шарпар, Карека, Сергийчук (Одарюк, 58), Кулач (Хабелок, 87)

Предупреждения: Чеснаков, 28
Теги: Ворскла Десна
Сегодня, 16:02
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(1)
№3 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
надо же новость, а почему в таком случае нету результатов матчей третьего узбекского дивизиона?


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: spiri
это хто ваще??? scream

Газзаев готовит всех к объединенному чемпионату))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 16:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это хто ваще??? scream


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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