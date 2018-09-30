Обрушение трибуны на матче Примеры обошлось без жертв

Во время матча седьмого тура испанской Примеры "Эйбар" — "Севилья" (1:3) на стадионе "Мунисипал де Ипуруа" произошло обрушение части трибуны.После второго мяча "Севильи" на трибуне за воротами, где сидели болельщики гостей, рухнуло ограждение. Встреча была прервана на некоторое время. По информации Cadena SER, 14 человек пострадали, 10 из них были госпитализированы. Серьезных травм никто не получил, а пострадавшие были выписаны из больницы еще до наступления ночи.