Новости партнеров

Обрушение трибуны на матче Примеры обошлось без жертв

Во время матча седьмого тура испанской Примеры "Эйбар" — "Севилья" (1:3) на стадионе "Мунисипал де Ипуруа" произошло обрушение части трибуны.

После второго мяча "Севильи" на трибуне за воротами, где сидели болельщики гостей, рухнуло ограждение. Встреча была прервана на некоторое время. По информации Cadena SER, 14 человек пострадали, 10 из них были госпитализированы. Серьезных травм никто не получил, а пострадавшие были выписаны из больницы еще до наступления ночи.

"Газета.ру"
Сегодня, 17:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А где гневные речи местных правдорубов про распилы в испанском футболе? Где обличение Мутко? Это же он такие негодные стадионы строит...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.