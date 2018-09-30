Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:24
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (4)
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (4)
16:02
"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
13:56
Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
Обрушение трибуны на матче Примеры обошлось без жертв
Во время матча седьмого тура испанской Примеры "Эйбар" — "Севилья" (1:3) на стадионе "Мунисипал де Ипуруа" произошло обрушение части трибуны.
После второго мяча "Севильи" на трибуне за воротами, где сидели болельщики гостей, рухнуло ограждение. Встреча была прервана на некоторое время. По информации Cadena SER, 14 человек пострадали, 10 из них были госпитализированы. Серьезных травм никто не получил, а пострадавшие были выписаны из больницы еще до наступления ночи.
"Газета.ру"
После второго мяча "Севильи" на трибуне за воротами, где сидели болельщики гостей, рухнуло ограждение. Встреча была прервана на некоторое время. По информации Cadena SER, 14 человек пострадали, 10 из них были госпитализированы. Серьезных травм никто не получил, а пострадавшие были выписаны из больницы еще до наступления ночи.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.