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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ренн" и "Тулуза" сыграли вничью
"Ренн" сыграл вничью с "Тулузой" (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
8-й тур
"Ренн" - "Тулуза" - 1:1
Голы: Ньянг, 70 - с пенальти (1:0). Тодибо, 88 (1:1).
"Ренн": Диалло, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа (Дель Кастильо, 63), Гренье, Андре, Буриго, Леа Силики, Сарр (Ньянг, 25. Сьебатше, 80).
"Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Аду, Босток (Жан, 76), Ману Гарсия (Мубеле, 60), Сангаре, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 64), Градель, Лейя Исека.
Предупреждения: Сангаре, 28. Лейя Исека, 43. Андре, 59. Тодибо, 69. Мубандже, 80.
Удаление: Лейя Исека, 43.
Чемпионат Франции
8-й тур
"Ренн" - "Тулуза" - 1:1
Голы: Ньянг, 70 - с пенальти (1:0). Тодибо, 88 (1:1).
"Ренн": Диалло, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа (Дель Кастильо, 63), Гренье, Андре, Буриго, Леа Силики, Сарр (Ньянг, 25. Сьебатше, 80).
"Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Аду, Босток (Жан, 76), Ману Гарсия (Мубеле, 60), Сангаре, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 64), Градель, Лейя Исека.
Предупреждения: Сангаре, 28. Лейя Исека, 43. Андре, 59. Тодибо, 69. Мубандже, 80.
Удаление: Лейя Исека, 43.
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