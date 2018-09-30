"Ренн" и "Тулуза" сыграли вничью

"Ренн" сыграл вничью с "Тулузой" (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Франции.Чемпионат Франции8-й турНьянг, 70 - с пенальти (1:0). Тодибо, 88 (1:1)."Ренн": Диалло, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа (Дель Кастильо, 63), Гренье, Андре, Буриго, Леа Силики, Сарр (Ньянг, 25. Сьебатше, 80)."Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Аду, Босток (Жан, 76), Ману Гарсия (Мубеле, 60), Сангаре, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 64), Градель, Лейя Исека.Предупреждения: Сангаре, 28. Лейя Исека, 43. Андре, 59. Тодибо, 69. Мубандже, 80.Удаление: Лейя Исека, 43.