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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
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Украинские фанаты пришли на матч в футболках с портретом Гитлера (фото)
Фанаты "Ворсклы" пришли на матч чемпионата Украины потив "Десны" (2:0) в футболках с портретом Адольфа Гитлера.
На нескольких болельщиках полтавского клуба были футболки с изображением вождя Третьего рейха и надписью "Мой дедушка - австрийский художник".
На нескольких болельщиках полтавского клуба были футболки с изображением вождя Третьего рейха и надписью "Мой дедушка - австрийский художник".
Фанаты украинской «Ворсклы» ???? pic.twitter.com/R8bVALD6Q6— Руслан Абушкин (@abushkin) September 30, 2018
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