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Украинские фанаты пришли на матч в футболках с портретом Гитлера (фото)

Фанаты "Ворсклы" пришли на матч чемпионата Украины потив "Десны" (2:0) в футболках с портретом Адольфа Гитлера.

На нескольких болельщиках полтавского клуба были футболки с изображением вождя Третьего рейха и надписью "Мой дедушка - австрийский художник".

Теги: Ворскла
Сегодня, 22:14
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№4 Написал: spiri (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
любил ли дедушка футбол??? grin


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:25) #
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online

"На Украине фашизма нет!!!" (Все прогрессивное человечество)
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 22:25) #
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какие интеллегентные лица...Нитше наверное заслушались...вот где нет будующего
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нда...мог ли думать Гитлер, что в его стране будут чувствовать себя хозяевами турки, арабы и разные негры. А главным его фанатом окажется страна славянских недочеловеков.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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