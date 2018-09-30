Украинские фанаты пришли на матч в футболках с портретом Гитлера (фото)

Фанаты "Ворсклы" пришли на матч чемпионата Украины потив "Десны" (2:0) в футболках с портретом Адольфа Гитлера.На нескольких болельщиках полтавского клуба были футболки с изображением вождя Третьего рейха и надписью "Мой дедушка - австрийский художник".