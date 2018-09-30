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Капитан команды Леонида Слуцкого сломал ногу (видео)

"Витесс" в 7-м туре чемпионата Голландии потерпел поражение от "Фейноорда" - 1:2.

На 75-й минуте из-за травмы был заменен капитан команды Леонида Слуцкого словенский форвард Тим Матавж. Он получил травму в борьбе с соперником и покинул поле только при помощи носилок. Слуцкий после матча подтвердил тяжелую травму "своего лучшего нападающего".

Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 22:46
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