Новости партнеров

"Милан" в гостях разгромил "Сассуоло"

В матче 7-го тура Серии А "Милан" в гостях разгромил "Сассуоло".

Чемпионат Италии

7 тур

"Сассуоло" – "Милан" 1:4

Голы: Кесси, 37, Сусо, 50, 90, Кастильехо, 61, Джуричич, 69

"Сассуоло": Консильи - Феррари, Лирола, Рожерио, Марлон - Ди Франческо, (Бога, 58), Сенси, Берарди, (Бабакар, 75), Бурабия, (Джуричич, 60), Боатенг - Локателли.

"Милан": Доннарумма - Романьоли, Абате, Родригес, Мусаккьо - Сусо, Бонавентура, Чалханоглу, (Лаксальт, 78), Кессиэ, Кастильехо, (Кутроне 68), - Биглия.

Предупреждения: Билья, 17, Рожерио, 67
Теги: Сассуоло Милан
Вчера, 23:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.