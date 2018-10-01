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ФИФА с помощью юристов заставит игроков посещать торжественные вечера

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино остался разочарован поведением двух суперзвезд мирового футбола — португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые проигнорировали вручение премии лучшему игроку года по версии ФИФА на гала-вечере в Лондоне 24 сентября.

Месси не был включен в число трех претендентов на звание лучшего игрока года, а Роналду попал в число трех финалистов, но приз достался его бывшему одноклубнику по "Реалу" хорвату Луке Модричу.

При этом Месси и Роналду были включены в символическую сборную ФИФА по итогам года, но, не приехав, не присутствовали на общем фото из 11 футболистов.

Дабы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем, Инфантино попросил юристов ФИФА найти способы, как заставить всех номинантов посещать данное мероприятие. Об этом сообщает AS.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:49
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