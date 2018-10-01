Кевин Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне продолжает восстановление от травмы.Бельгиец уже вернулся к тренировкам в общей группе.Де Брюйне получил травму связки колена в середине августа. Сообщалось, что восстановление займет около трех месяцев.