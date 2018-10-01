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Кевин Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне продолжает восстановление от травмы.

Бельгиец уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Де Брюйне получил травму связки колена в середине августа. Сообщалось, что восстановление займет около трех месяцев.
Теги: Манчестер Сити Де Брёйне
Сегодня, 15:25
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