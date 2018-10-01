Виллиан Жозе продлил контракт с "Реал Сосьедадом"

"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с нападающим Виллианом Жозе до 2024 года.Сумма отступных за бразильского форварда составит 80 миллионов евро. Бразилец выступает за "Реал Сосьедад" с 2016 года. На его счету 79 матчей и 37 мячей.