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"Сампдория" дома обыграла СПАЛ

"Сампдория" переиграла СПАЛ (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

7 тур

"Сампдория" – "СПАЛ" 2:1

Голы: Палоски, 21, Линетти, 25, Дефрель, 60

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Баррето, Линетти (Янкто, 83), Прает, Квальярелла (Ковнацки, 76), Дефрель (Капрари, 66)

"СПАЛ": Гомис, Коста, Фелипе, Джуру, Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Валоти (Фарес, 71), Луис (Миссироли, 65), Палоски (Антенуччи, 84), Петанья

Предупреждения: Фелипе, 37, Экдаль, 40, Луис, 40, Мурру, 49, Прает, 70
Теги: Сампдория СПАЛ
Вчера, 23:36
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