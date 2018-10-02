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В чемпионате Швеции игрок прямо на поле выпил пива после забитого мяча (видео)

Нападающий "Хаммарбю" Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива прямо во время матча чемпионата Швеции с "Гетеборгом".

Он забил победный гол со штрафного, после чего побежал праздновать это событие к болельщикам. Один из них бросил с трибуны пластиковый стакан с пивом. Кеннеди поймал его и на ходу сделал глоток.



Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу "Хаммарбю", который занимает третье место в чемпионате Швеции.
Сегодня, 13:23
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Огонь
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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