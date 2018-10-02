В чемпионате Швеции игрок прямо на поле выпил пива после забитого мяча (видео)

Kennedy s?tter allts? en frispark i krysset fr?n 29 meter och f?ngar sedan en inkastad ?lmugg i farten och tar en segerklunk. Proffs. pic.twitter.com/fECVVj4Y4T — Mikael Kudr?n (@kudden) October 1, 2018

Нападающий "Хаммарбю" Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива прямо во время матча чемпионата Швеции с "Гетеборгом".Он забил победный гол со штрафного, после чего побежал праздновать это событие к болельщикам. Один из них бросил с трибуны пластиковый стакан с пивом. Кеннеди поймал его и на ходу сделал глоток.Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу "Хаммарбю", который занимает третье место в чемпионате Швеции.