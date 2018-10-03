Фанат "Астон Виллы" перед матчем Чемпионшипа кинул кочан капусты в главного тренера своей команды

Болельщик английской "Астон Виллы" нашел необычный способ выразить недовольство работой главного тренера Стива Брюса.Фанат бросил кочан капусты в 57-летнего специалиста перед матчем 11-го тура чемпионшипа с "Престоном" (3:3)."Астон Вилла", набрав 15 очков в 11 матчах, занимает 12-е место в таблице чемпионшипа. Брюс находится на грани увольнения.