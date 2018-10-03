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СМИ: отец девушки Криштиану Роналду дважды был судим за наркотрафик

Отец девушки нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду был судим два раза за сбыт наркотиков, сообщает The Sun.

69-летний Хосе Родригес в 2003 году был осужден на 11 лет за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью порядка 100 тысяч фунтов из Испании во Францию.

В 2008 году он был досрочно освобожден. Спустя некоторое время он вновь был пойман при попытке продать крупную партию гашиша в Испанию стоимостью 1 миллион фунтов. Родригес получил два года тюрьмы и вышел из нее в 2013 году.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 16:55
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8
(1)
№8 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 18:11) #
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online

Цитата: tiki

я просто по человечности. наркотик есть наркотик


по человечески тогда надо сажать и за синьку, и за так называемую "табачную продукцию" насквозь пропитанную химлом. чем не наркотики? гашиш по деструктивности с ними и рядом не валялся.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№7 Написал: trachok (Сегодня, 18:02) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
tiki,
У них своя человечность, у нас своя (по крайней мере должна быть исходя из ментальности и т.п.)
По мне так человечнее пустить пулю в затылок существу, совершившему действительно тяжкое преступление, нежели кормить и охранять его до естественной смерти.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:00) #
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  •  (1)
online

"Такой хороший женщин, а отец - барыга, спекулянт!" (с)
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:40) #
  • -2
  •  (2)

и шо?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: trachok
Цитата: tiki
100к и 11 лет
1 млн - 2 года
логика

какая-то логика видимо есть, кокаин и гашиш по степени действия на организм отличаются. Щас точно не помню, но на криминалистике мы что-то такое изучали. \Потому и срока разные. Да и надо знать кем он твм выступал, организатор, исполнитель, какой то мелкий подельник.

да я то тоже это проходил
я просто по человечности. наркотик есть наркотик


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: trachok (Сегодня, 17:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
100к и 11 лет
1 млн - 2 года
логика

какая-то логика видимо есть, кокаин и гашиш по степени действия на организм отличаются. Щас точно не помню, но на криминалистике мы что-то такое изучали. \Потому и срока разные. Да и надо знать кем он твм выступал, организатор, исполнитель, какой то мелкий подельник.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:04) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
100к и 11 лет
1 млн - 2 года
логика


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)

партия гашиша на лям фунтов и всего два года? чо? Хосе Родригес возьми меня в компаньёны


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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