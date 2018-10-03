Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Криштиану Роналду выступил с официальным заявлением по делу об изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем твиттере высказался об обвинениях в изнасиловании.

"Я категорически отрицаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени.

Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования", – написал Роналду.

Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 18:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(5)
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:58) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а ну да он же дырявый smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.