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Дженнаро Гаттузо: для меня "Милан" является семьей

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своей работе в "Россонери".

Напомним, итальянец выступал за "Милан" в качестве игрока с 1999 гора по 2012 год. 27 ноября 2017 года он стал главным тренером "россонери".

"Для меня "Милан" является семьей. Я мечтал возглавить эту команду. И в роли игрока, и в качестве тренера я всегда испытывал огромное давление. Я чувствую нечто особенно, потому что на мне лежит много ответственности", - цитирует Гаттузо Football Italia.
Теги: Гаттузо Милан
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