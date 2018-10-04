Дженнаро Гаттузо: для меня "Милан" является семьей

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своей работе в "Россонери".Напомним, итальянец выступал за "Милан" в качестве игрока с 1999 гора по 2012 год. 27 ноября 2017 года он стал главным тренером "россонери"."Для меня "Милан" является семьей. Я мечтал возглавить эту команду. И в роли игрока, и в качестве тренера я всегда испытывал огромное давление. Я чувствую нечто особенно, потому что на мне лежит много ответственности", - цитирует Гаттузо Football Italia.