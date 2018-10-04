Гари Линекер: неужели еще находятся люди, которые всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории?

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча Лиги чемпионов между своими бывшими командами – "Тоттенхэмом" и "Барселоной" (2:4) выразил восхищение форвардом "сине-гранатовых" Лионелем Месси."Неужели еще находятся люди, которые искренне считает, что когда-либо существовал футболист, который был лучше, чем Лионель Месси?", - написал Линекер.Аргентинский нападающий забил два мяча в ворота "шпор" и был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.