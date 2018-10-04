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Гари Линекер: неужели еще находятся люди, которые всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории?

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча Лиги чемпионов между своими бывшими командами – "Тоттенхэмом" и "Барселоной" (2:4) выразил восхищение форвардом "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Неужели еще находятся люди, которые искренне считает, что когда-либо существовал футболист, который был лучше, чем Лионель Месси?", - написал Линекер.

Аргентинский нападающий забил два мяча в ворота "шпор" и был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Твиттер Гари Линекера
Теги: Месси Линекер Тоттенхэм Барселона
Сегодня, 09:49
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#4    yuri спб (Сегодня, 10:44)
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов?

Если в башне ..
Ищо раз для идиотов.
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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3    СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Гарри, ты чё там куришь?! Месси лучший?! такое только по укурке можно сбрехать!!! масса парней которые были значительно лучше Месси! от Пеле, до Марадоны и Ван Бастена! а этот Месси дутый и распиаренный пижон!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2    yuri спб (Сегодня, 10:11)
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Линекер вошел в историю, что побеждают всегда немцы. Кот ухмыльнулся- есть люди что считают гнома карликом. Есть.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1    Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:54)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Линекеру еще самому не надоело толочь воду в ступе, ну сказал раз и хватит.
А то получается как с нашим Акинфеевым, как начали попец вылизывать, так и трудятся не покладая мышц.
И да, Месси лучший.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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