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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Руководство "Манчестер Юнайтед" запретило Полю Погба общаться с прессой
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не стал общаться с журналистами после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (0:0).
"Мне сказали, что я не могу давать комментарии", — цитирует Погба AS.
Как выяснилось, руководство манкунианцев запретило французу общаться с прессой.
Ранее главный тренер Жозе Моуринью заявил, что Погба никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Впоследствии перед матчем с "Валенсией" хавбек не пожал тренеру руку.
"Мне сказали, что я не могу давать комментарии", — цитирует Погба AS.
Как выяснилось, руководство манкунианцев запретило французу общаться с прессой.
Ранее главный тренер Жозе Моуринью заявил, что Погба никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Впоследствии перед матчем с "Валенсией" хавбек не пожал тренеру руку.
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