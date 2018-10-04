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Руководство "Манчестер Юнайтед" запретило Полю Погба общаться с прессой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не стал общаться с журналистами после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (0:0).

"Мне сказали, что я не могу давать комментарии", — цитирует Погба AS.

Как выяснилось, руководство манкунианцев запретило французу общаться с прессой.

Ранее главный тренер Жозе Моуринью заявил, что Погба никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Впоследствии перед матчем с "Валенсией" хавбек не пожал тренеру руку.
Теги: Манчестер Юнайтед Погба Моуринью
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