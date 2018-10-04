На "Олд Траффорд" появятся необычные туалеты

"Манчестер Юнайтед" может установить на "Олд Траффорд" гендерно нейтральные туалеты.Уборные, которые могут использовать все люди вне зависимости от пола, должны появиться на домашнем стадионе "МЮ" в ближайшее время.Сторонники концепции считают, что такие туалеты более удобны для инвалидов и болельщиков с детьми. Кроме того, по их мнению, это создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.В случае, если идея будет одобрена руководством "МЮ", клуб станет первым, на стадионе которого реализована концепция гендерно нейтральных туалетов.