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На "Олд Траффорд" появятся необычные туалеты

"Манчестер Юнайтед" может установить на "Олд Траффорд" гендерно нейтральные туалеты.

Уборные, которые могут использовать все люди вне зависимости от пола, должны появиться на домашнем стадионе "МЮ" в ближайшее время.

Сторонники концепции считают, что такие туалеты более удобны для инвалидов и болельщиков с детьми. Кроме того, по их мнению, это создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.

В случае, если идея будет одобрена руководством "МЮ", клуб станет первым, на стадионе которого реализована концепция гендерно нейтральных туалетов.

Daily Mail
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:24
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