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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Гарет Саутгейт продлит контракт со сборной Англией
Футбольная ассоциация Англии в ближайшее время продлит контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом.
Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Зарплата тренера будет выше на 50%, чем была. Нынешний оклад Саутгейта составляет 1,8 миллиона фунтов.
Ожидается, что новый контракт будет подписан в четверг, 4 октября.
Sky Sports
Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Зарплата тренера будет выше на 50%, чем была. Нынешний оклад Саутгейта составляет 1,8 миллиона фунтов.
Ожидается, что новый контракт будет подписан в четверг, 4 октября.
Sky Sports
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