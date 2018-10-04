Гарет Саутгейт продлит контракт со сборной Англией

Футбольная ассоциация Англии в ближайшее время продлит контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом.Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Зарплата тренера будет выше на 50%, чем была. Нынешний оклад Саутгейта составляет 1,8 миллиона фунтов.Ожидается, что новый контракт будет подписан в четверг, 4 октября.