Жорди Альба: Месси играет на совершенно другом уровне

Защитник "Барселоны" Жорди Альба не согласен с ФИФА, что приз лучшему игроку мира достался полузащитнику "Реала" Луке Модричу."Эта награда - ложь. Модрич – отличный игрок, один из лучших в мире. Но Месси играет на совершенно другом уровне. Когда Лео бежит с мячом, другие могут стиснуть зубы. Он лучший и помогает нам становиться лучше", - цитирует Альбу Marca.