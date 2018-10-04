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Жорди Альба: Месси играет на совершенно другом уровне

Защитник "Барселоны" Жорди Альба не согласен с ФИФА, что приз лучшему игроку мира достался полузащитнику "Реала" Луке Модричу.

"Эта награда - ложь. Модрич – отличный игрок, один из лучших в мире. Но Месси играет на совершенно другом уровне. Когда Лео бежит с мячом, другие могут стиснуть зубы. Он лучший и помогает нам становиться лучше", - цитирует Альбу Marca.
Теги: Альба Месси
Сегодня, 16:15
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#1  Parshin   (Сегодня, 16:38)
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Все футболисты разделяются
по уровням своей Индивидуальной (!!!) Звездности.
При чем, каждый для своего Времени, для своей Футбольной Эпохи.
При этом можно стать чемпионом мира (Европы, континента) но не быть Звездой высокого уровня.
Сложилось объективно ПЯТЬ уровней Звездности:
1-Мировые Супер-Звезды
2-Мировые Звезды
3-Европейские Звезды
4-Звезды Континентов (АзАфАм…)
5-Национальные Звезды
Месси – это без сомнения – Мировая Супер-Звезда!!! А вот Модрич, только Европейская Звезда! Почувствуйте разницу!
Для нашей России, проблема в том, что у нас есть немало Национальных Звезд футбола, но очень мало есть и было Европейских Звезд… А признанная Мировая Супер-Звезда у нас в истории российского футбола только одна – вратарь Лев Яшин!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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