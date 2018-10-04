Новости партнеров

Златан Ибрагимович: думаю, Хабиб победит МакГрегора

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

"Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать на ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо. Хабиб – более спокойный парень, но он и более опасный. Я помню Федора Емельяненко, еще одного бойца из России", - цитирует Ибрагимовича Mirror.
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 16:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Федя машиной был!!! Хабиб в своем весе тоже монстр, но до уровня Феди он еще не дотягивает, потому что в тяже намноооогооо сложнее!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.