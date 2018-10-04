Златан Ибрагимович: думаю, Хабиб победит МакГрегора

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора."Думаю, Хабиб победит. Если он тебя ловит, то уже не отпускает. Хабиб заставляет соперников страдать на ринге. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо. Хабиб – более спокойный парень, но он и более опасный. Я помню Федора Емельяненко, еще одного бойца из России", - цитирует Ибрагимовича Mirror.