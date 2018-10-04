Стал известен состав сборной Португалии на матчи с Польшей и Шотландией

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Клаудиу Рамуш ("Тондела"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).
Защитники: Седрик Соареш ("Саутгемптон", Англия), Жоау Канселу ("Ювентус", Италия), Кевин Родригеш ("Реал Сосьедад", Испания), Луиш Нету ("Зенит"), Мариу Руй ("Наполи", Италия), Педру Мендеш ("Монпелье", Франция), Пепе ("Бешикташ", Турция), Рубен Диаш ("Бенфика").
Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг" Л), Данило Перейра, Сержиу Оливейра (оба – "Порту"), Жедсон Фернандеш, Пицци (оба – "Бенфика"), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания).
Нападающие: Андре Силва ("Севилья", Испания), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Брума (РБ "Лейпциг", Германия), Эдер ("Локомотив" М), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Элдер Кошта ("Вулверхэмптон", Англия).
Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Клаудиу Рамуш ("Тондела"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).
Защитники: Седрик Соареш ("Саутгемптон", Англия), Жоау Канселу ("Ювентус", Италия), Кевин Родригеш ("Реал Сосьедад", Испания), Луиш Нету ("Зенит"), Мариу Руй ("Наполи", Италия), Педру Мендеш ("Монпелье", Франция), Пепе ("Бешикташ", Турция), Рубен Диаш ("Бенфика").
Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг" Л), Данило Перейра, Сержиу Оливейра (оба – "Порту"), Жедсон Фернандеш, Пицци (оба – "Бенфика"), Ренату Санчеш ("Бавария", Германия), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания).
Нападающие: Андре Силва ("Севилья", Испания), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Брума (РБ "Лейпциг", Германия), Эдер ("Локомотив" М), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Элдер Кошта ("Вулверхэмптон", Англия).
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