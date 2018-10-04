Новости партнеров

Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с игроками, вызванными на матчи с Хорватией и Испанией.

Полузащитники Джэйдо Санчо, Джеймс Мэддисон и Мэйсон Маунт впервые вызваны в сборную Англии.

Сборная Англии 12 октября сыграет в рамках Лиги наций с Хорватией, а 15 октября – с Испанией.
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 17:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.