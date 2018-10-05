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Вратарь, из-за которого "Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов, продолжает косячить (видео)

"Бешикташ" уступил шведскому "Мальме" в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы со счетом 0:2.

В моменте с первым голом голкипер турецкого клуба Лорис Кариус пропустил его с боковой линии поля.

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Права на 25-летнего Кариуса принадлежат "Ливерпулю". Последним официальным матчем немца за английский клуб остается финал Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве против "Реала" (1:3), в котором он совершил несколько результативных ошибок.

Теги: Ливерпуль Кариус
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