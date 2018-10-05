Соуза покинул пост главного тренера "яньцзинь Цюаньцзянь"

Португальский специалист Паулу Соуза покинул пост главного тренера китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает интернет-издание Goal.48-летний португалец возглавил клуб в ноябре прошлого года и за это время выиграл всего шесть матчей в чемпионате Китая. При этом под его руководством "Тяньцзинь Цюаньцзянь" дошел до четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов, что стало историческим успехом для клуба."Тяньцзинь Цюаньцзянь" проиграл три последних матча в китайской Суперлиге и располагается в пяти очках от зоны вылета.