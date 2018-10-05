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Соуза покинул пост главного тренера "яньцзинь Цюаньцзянь"

Португальский специалист Паулу Соуза покинул пост главного тренера китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает интернет-издание Goal.

48-летний португалец возглавил клуб в ноябре прошлого года и за это время выиграл всего шесть матчей в чемпионате Китая. При этом под его руководством "Тяньцзинь Цюаньцзянь" дошел до четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов, что стало историческим успехом для клуба.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" проиграл три последних матча в китайской Суперлиге и располагается в пяти очках от зоны вылета.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:53
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