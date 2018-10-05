Леонид Слуцкий: приложим все усилия для того, чтобы порадовать болельщиков победой

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что команда в ближайших матчах постарается порадовать своих болельщиков."У нас есть проблемы с травмами и дисквалификациями, но мы готовы к борьбе. Приложим все усилия для того, чтобы порадовать болельщиков победой в матче с "Хераклесом". Когда мы показываем характер, сражаемся всей командой, то получаем результат", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба."Витесс" занимает 7-е место в чемпионате Голландии.