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Леонид Слуцкий: приложим все усилия для того, чтобы порадовать болельщиков победой

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что команда в ближайших матчах постарается порадовать своих болельщиков.

"У нас есть проблемы с травмами и дисквалификациями, но мы готовы к борьбе. Приложим все усилия для того, чтобы порадовать болельщиков победой в матче с "Хераклесом". Когда мы показываем характер, сражаемся всей командой, то получаем результат", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

"Витесс" занимает 7-е место в чемпионате Голландии.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 17:20
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