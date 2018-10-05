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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Де Брейне может вернуться после травмы на месяц раньше срока
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брейне может вернуться на поле после травмы колена на месяц раньше срока.
По информации издания The Sun, бельгиец может сыграть с "Ливерпулем" в Английской премьер-лиге уже в это воскресенье.
Изначально сообщалось, что бельгиец пропустит около трех месяцев, и на прошлой неделе игрок сам заявлял, что планирует вернуться к ноябрьскому дерби с "Манчестер Юнайтед". Однако на деле футболист приступил к тренировкам в общей группе уже сейчас, спустя восемь недель после повреждения.
"Да, он тренируется с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра", — рассказал тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
"Газета.ру"
По информации издания The Sun, бельгиец может сыграть с "Ливерпулем" в Английской премьер-лиге уже в это воскресенье.
Изначально сообщалось, что бельгиец пропустит около трех месяцев, и на прошлой неделе игрок сам заявлял, что планирует вернуться к ноябрьскому дерби с "Манчестер Юнайтед". Однако на деле футболист приступил к тренировкам в общей группе уже сейчас, спустя восемь недель после повреждения.
"Да, он тренируется с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра", — рассказал тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
"Газета.ру"
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