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Де Брейне может вернуться после травмы на месяц раньше срока

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брейне может вернуться на поле после травмы колена на месяц раньше срока.

По информации издания The Sun, бельгиец может сыграть с "Ливерпулем" в Английской премьер-лиге уже в это воскресенье.

Изначально сообщалось, что бельгиец пропустит около трех месяцев, и на прошлой неделе игрок сам заявлял, что планирует вернуться к ноябрьскому дерби с "Манчестер Юнайтед". Однако на деле футболист приступил к тренировкам в общей группе уже сейчас, спустя восемь недель после повреждения.

"Да, он тренируется с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра", — рассказал тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

"Газета.ру"
Теги: Де Брёйне Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 20:23
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